البرغثي: قرار الإتحاد الاوروبي بشأن حظر الأسلحة سيحاصر طرابلس من الشمال فقط

ليبيا – أكد وزير الدفاع المعزول من حكومة الوفاق المهدي البرغثي أنه لا مناص أمام مختلف الأطراف والفرقاء في ليبيا اليوم إلا الجلوس مع بعضهم البعض والعمل من أجل عودة الوحدة في البلاد ووحدة المؤسسات.

البرغثي وفي حوار مع موقع “يورونيوز” أمس الثلاثاء قال إذا جلس الليبيون مع بعضهم فحتما لن يكون هناك أي مجال للتدخلات الخارجية بالشأن الليبي.

كما لفت إلى أنه عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بعملية لمنع دخول الأسلحة من ناحية البحر أو الجو فهو في حقيقة الأمر وكأنه يحاصر طرابلس من الشمال ويؤيد قصف من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لطرابلس.

وزير الدفاع المعزول رأى أنه من الأسهل على الاتحاد الأوروبي الضغط باتجاه وقف إطلاق النار وفصل القوات ومراقبة وقف إطلاق النار كان هذا هو الأجدى وهو الأصلح وهو الذي يعطي النتائج الفعالة.

واختتم قائلاً ” ثورة فبراير التي ضحى الكثير من أجلها والتي نادت بالمبادئ السامية نحو الديمقراطية، كانت مطالب شعبي وخروج الماس والاحتفال بها رسالة أيضا لمن يقود حربا ضد عاصمة بلاده في طرابلس ورسالة لجميع من في الداخل والخارج بأن هناك رجال سوف يدافعون عن طرابلس”، مشددا على أن “هذا هو خيار الشعب الليبي بأن تكون بلادنا حرة وديمقراطية، فحتما بإذن الله سوف ننتصر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية