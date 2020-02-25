المستشار صالح يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية

أبوظبي-العنوان وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، ، إلى أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن المستشار صالح التقى خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والذي كان في استقباله وعدد من نواب المجلس بمقر المجلس الوطني الاتحادي. وأشار …

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