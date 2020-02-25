بالأسماء.. المسماري يكشف اعتقال 8 ضباط في طرابلس خلال يومين

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري رصد 8 حالات اعتقال طالت ضباط بالشرطة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن العاصمة طرابلس تشهد “جرائم متعددة تصنف جرائم حرب من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي مما يهدد الأمن بالمدينة” مضيفا “رصدنا حالات اعتقال طالت ضباط بالشرطة خلال آخر 48 ساعة” وهم

العميد حافظ بوقنة (59 سنة) من سكان بوسليم، متقاعد، معتقل بمنطقة السواني من قبل قوة الردع الخاصة.

العقيد حسين الشيباني، (50 سنة) عقيد في سلاح المدافعية، من سكان السياحية، ومعتقل في مزرعته بتاجوراء على يد قوة الردع الخاصة.

العقيد طيار علي السايح، (53 سنة)، من سكان منطقة جنزور، ومعتقل بطريق المطار على يد كتيبة النواصي

العميد مصطفى المزوغي، (56 سنة)، متقاعد، معتقل في حي دمشق على يد كتيبة النواصي

العقيد خالد ازناقر ( 53 سنة)، معتقل في منزله بمنطقة غوط الشعال، على يد كتيبة النواصي.

الرائد محمود امحمد (46 سنة) معتقل في حي الاندلس على يد كتيبة النواصي

المقدم بلعيد الشهاوي، يعمل بوزارة الداخلية، معتقل بكلية البنات طرابلس، على يد كتيبة النواصي وأنباء غير مؤكدة عن تصفيته تحت التعذيب.