السراج لسفراء أفارقة :التدخلات الخارجية ساهمت في عرقلة المسار السياسي بليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء مع سفراء دول المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 للمجلس.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج أكد خلال الاجتماع على اعتزاز ليبيا بانتمائها الأفريقي، وحرصها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة بجهد مشترك.

وأكد السراج أن التدخلات الخارجية ساهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الراهنة، معربا عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مركزياً، يساهم بفعالية في إيجاد حلا للازمة الليبية.

وأضاف أنه يتوجب على الأفارقة أن يدركوا بأن جهودهم ستصطدم بتدخلات سلبية من عدد من الدول بينها دول أفريقية.

وتحدث السراج عن زيارته الحالية لجنيف قائلاً إنها تأتي لتؤكد على تقدير ليبيا البالغ لمجلس حقوق الإنسان ورسالته السامية، التي تعد أحدى ركائز الدولة المدنية المنشودة.

وقال إنه تم انتخاب ليبيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان عن القارة الافريقية للفترة من 2020 إلى 2022، مؤكداً على المساهمة الفعالة لتعزيز فعالية المجلس، بالتعاون والتنسيق مع المجموعة الأفريقية، ووفقا للآليات المتبعة في المجلس.

وتطرق السراج لظاهرة الهجرة غير الشرعية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية علاج أسبابها في دول المصدر بتنفيذ برامج تنموية، وخلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا لمغادرة بلدانهم وتعريض حياتهم للخطر، وأوضح بأن ليبيا دولة عبور تمر بظروف استثنائية، وتبذل ما في وسعها لمعالجة الجانب الإنساني لهذه الظاهرة، مؤكداً بأن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة، فليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وقادرة أيضا على توفير فرص العمل لمئات الآلاف من العمالة الأفريقية وفقا للتشريعات الليبية، مثلما كان معمول به في السابق.

وتطرق السراج لقيام ليبيا كل عام بتقديم مشروع قرار تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، حيث سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة باسم المجموعة الأفريقية، قائلا نحن نعول على الأفارقة لاعتماده بتوافق الآراء.

وأعلن السراج عن دعم ليبيا لمبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020، مبينا أن ليبيا ستعمل من جانبها على إنجاح هذه الخطة لتحقيق الأمن والسلام في القارة، وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية.