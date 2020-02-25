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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

25 February, 2020

أستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه الطبيب الفرنسي جيروم كو جراح الأوردة والشرايين بحضور الدكتور فرج الجالي مدير مركز طبرق الطبي وقد ناقش رئيس المجلس سبل التعاون مابين الطبيب الفرنسي ومركز طبرق الطبي في جميع المجالات .

وقد قدّم رئيس مجلس بلدي طبرق ،شهادة تقدير للطبيب الفرنسي ،الذي قام أمس الإثنين ،بإجراء عمليات جراحية دقيقة بالمركز الطبي ،وكان ذلك بحضور عضو المجلس التسييري منصور أمداوي و مسعود الوهراني مدير إدارة الجودة والموارد البشرية ومدير الشؤون الإدارية بمركز طبرق الطبي علي فضل الله.