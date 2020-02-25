الجنائي المرج يُلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن تهريب المركبات الآلية إلى الجارة السودان

المرج 25 فبراير 2020 (وال)- تمكنت عناصر البحث الجنائي ببلدية المرج، من القبض على تشكيل عصابي من عمالة وافدة سودانية الجنسية، تمتهن مهنة تهريب المركبات الآلية، وتتخذ من الحدود الليبية السودانية معبرًا لها.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي المرج مقدم على سالم طيب – لوكالة الأنباء الليبية – إن المركبات تتم سرقتها وتفكيكها إلى أجزاء داخل إحدى الورش غير المرخصة، بالتعاون مع أشخاص ليبيين، ومن ثم يتم تهريبها وبيعها على شكل قطع إلى الجارة السودان.

وأضاف أنه تمت مصادرة بعض المركبات من الورش التي تم إنشائها داخل المنازل، والقبض على الجُناة وإحالتهم للنيابة العامة .

وأشار طيب إلى أن ملابسات القضية، قد كشفت تعاون بعض الليبيين مع الوافدين، وهم مُلاك الورش والمنازل والسائقين القائمين على نقل قطع المركبات للحدود الليبية السودانية .

هذا وقد استحدثت مديرية أمن المرج، وحدة الإحصاء الجنائي، وهي المختصة بتحليل معدل الجرائم، والحالة الأمنية عبر سجلات القضايا والجرائم، وإحالتها إلى وزارة الداخلية.

وأوضح مقدم على سالم طيب أن من إحصائيات هذا السجل الجنائي لشهر يناير وفبراير عام 2020 م، بلغ عدد القضايا التي تم كشفها وإحالتها للنيابة العامة 35 قضية، في حين 25 قضية أخرى جارى البحث، والتحري فيها و7 قضايا أخرى على قيد الإنجاز.

وأكد مقدم على سالم طيب أن معدل الجريمة قد أنخفض في مدينة المرج، وذلك بعد تعاون وجهود بين الجهات الأمنية المختلفة.

وذكر مقدم على سالم طيب أن مدير إدارة البحث الجنائي، أصدر تعميمًا عامًا للمواطنين عبر هيأة الأوقاف، بضرورة توخي الحذر والحيطة في ظهيرة يوم الجمعة وقت الصلاة، حيث أن أغلب البلاغات تُفيد بأن عملية السرقات تتم في هذا الوقت . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال