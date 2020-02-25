بوقعيقيص: البعثة الأممية تستخف بالمستقلين

انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية قائمة المستقلين، التي تضم 14 شخصية اختارتهم البعثة للمشاركة في مسار الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف.

وقالت بوقعيقيص، في تصريح، إنه “بعد صدور قائمة المستقلين.. شعرنا بمهانة شديدة، واستخفاف البعثة الأممية بنا كمستقلين بعد أن وجدنا في هذه القائمة عددا كبيرا من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب رسمية وبحكم وظائفها لا يجوز أن تكون ضمن المستقلين”.

وأوضحت بوقعيقيص، أن القائمة ضمت أعضاء في مجلس النواب، وعددا من النواب المجتمعين في طرابلس، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وآخرين يشغلون مناصب تنفيذية في حكومة الوفاق.

واعتبرت أن هذه الخطوة إخلالا كبيرا بتوازن طاولة الحوار وإهدارا للمصداقية والقانون، مشيرة إلى أن هذا الأمر شكّل “ضربة قاصمة” لاتفاق الصخيرات.

يشار إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعلنا تعليق مشاركتهما في الحوار السياسي، فيما دعت البعثة مختلف الأطراف الليبية إلى وضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى.

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