جنائي المرج يُلقي القبض على عصابة سودانية تمتهن تهريب المركبات الآلية

تمكنت عناصر البحث الجنائي ببلدية المرج، من القبض على تشكيل عصابي من عمالة وافدة سودانية الجنسية ،تمتهن مهنة تهريب المركبات الآلية، وتتخذ من الحدود الليبية السودانية معبرًا لها.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي المرج مقدم على سالم طيب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ،إن المركبات تتم سرقتها وتفكيكها إلى أجزاء داخل إحدى الورش غير المرخصة، بالتعاون مع أشخاص ليبيين، ومن ثم يتم تهريبها وبيعها على شكل قطع إلى الجارة السودان.

وأضاف أنه تمت مصادرة بعض المركبات من الورش التي تم إنشائها داخل المنازل، والقبض على الجُناة وإحالتهم للنيابة العامة .وأشار طيب إلى أن ملابسات القضية، قد كشفت تعاون بعض الليبيين مع الوافدين، وهم مُلاك الورش والمنازل والسائقين القائمين على نقل قطع المركبات للحدود الليبية السودانية .