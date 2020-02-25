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الثني يُطالب بتعزيز الإجراءات لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، باتخاذ المزيد من الإجراءات في جميع المنافذ لضمان عدم تسلل فيروس كورونا إلى الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع وزير الصحة سعد عقوب، في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آخر الاستعدادات التي أجرتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عقوب خلو ليبيا من أية إصابات حتى الآن، موضحا أن أعمال الرصد تتم من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد.

ووفق بيان للحكومة، فقد بحث الاجتماع، الإجراءات المتخذة إعلاميا للتوعية من انتشار كورونا، إضافة إلى التركيز على دور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية من خلال المساجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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