المليشيات تعتقل 7 ضباط..المسماري: طرابلس تشهد جرائم متعددة تصنف جرائم حرب

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء احمد المسماري اليوم الثلاثاء أن مدينة طرابلس تشهد جرائم متعددة تصنف جرائم حرب من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي.

وأضاف المسماري أن هذه الجرائم تهدد الأمن في المدينة، لافتا إلى أنهم رصدوا حالات اعتقال طالت ضباط في الشرطة خلال آخر 48 ساعة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أنه تم اعتقال العميد متقاعد حافظ بوقنة 59 سنة، من سكان بوسليم، حيث اعتقل من قبل مليشيا الردع الخاصة في منطقة السواني.

وأشار المسماري إلى اعتقال العقيد حسين الشيباني عقيد في سلاح المدافعية العمر 50 سنة سكان السياحية، واعتقل في مزرعته في تاجوراء، أيضًا من قبل مليشيا الردع الخاصة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أم مليشيا النواصي قامت باعتقال العقيد طيار علي السايح في طريق المطار، العمر 53 سنة من سكان منطقة جنزور.

وأوضح المسماري أن ذات المليشيا – النواصي اعتقلت العميد متقاعد مصطفى المزوغي العمر 56 سنة، مؤكدًا أنه تم اعتقاله في حي دمشق.



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