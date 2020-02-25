البعثة للأطراف الليبية: أهلكم يدفعون ثمن كل يوم تأخير

رحّبت بعثة الأمم المتحدة، برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تسيره البعثة في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي يوم أمس.

وأشاد الموقعون على البيان المشترك، بالتقدّم الذي شهدته محادثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف، مبدين تطلعهم إلى إطلاق جولة المباحثات السياسية المُقررة يوم الأربعاء.

وجددت البعثة، عبر حسابها في موقع “تويتر”، دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية “لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم الذين يدفعون أثمانًا باهظةً عن كل يوم تأخير”.

يشار إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعلنا تعليق مشاركتهما في الحوار السياسي، ووضع كل منهما شروطا مقابل العدول عن تعليق المشاركة.

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