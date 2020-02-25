«بركان الغضب» تقول إن أحياء في العاصمة طرابلس تعرضت لقصف مدفعي

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الثلاثاء، قصف «قوات القيادة العامة بالمدفعية وصواريخ غراد عددًا من أحياء العاصمة طرابلس».

وأوضحت «بركان الغضب» في بيان، أن «أكثر من خمس قذائف سقطت صباح اليوم على أحياء سكنية بالسبعة، إلى جانب سقوط قذائف على منازل المواطنين بالقرب من مستشفى السكر في صلاح الدين، ما خلف أضرارا مادية و حالة من الهلع بين السكان».

وأشار البيان كذلك إلى «سقوط قذائف على منطقة النصب التذكاري عين زارة». هذا ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من تلك المعلومات من مصدر مستقل.

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