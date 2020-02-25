نواب عن الدائرة السادسة سبها – الشاطئ يصدرون بيانًا  بشأن الحوار السياسي

بنغازي 25 فبراير 2020 (وال)- أصدر أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها – الشاطئ اليوم الثلاثاء، بيان بشأن الحوار السياسي.

هذا وجاء في البيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – :

“في الوقت الذي نتابع فيه عن كثب الأوضاع السياسية في ليبيا، والحوار المزمع عقده في جنيف والاجتماع 5+5 الخاص باللجنة العسكرية، فإننا نواب الدائرة السادسة ( سبها – الشاطئ )، نستنكر ما تقوم به البعثة من إقصاء وعدم قبول اللجنة المنتخبة من مجلس النواب، والتدخل البعثة في اختيار أعضاء بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية، مما بعد اعتداء صارخ على إرادة المجلس التي تُمثل السيادة الليبية”.

وتابع البيان : “كذلك إغفال تمثيل المرأة في فزان؛ يُعتبر تهميش لها ولدورها في العمل السياسي، واختيار المدعو عبد الله عثمان عن فزان المقيم بطرابلس، لتحديد مصير فزان عن طريق الإخوان المسلمين بصورة تُثير الريبة في مؤامرة جديدة تُحاك ضد ليبيا عامة وفزان بصورة خاصة”.

وتابع البيان : “عليه نرفع احتجاجنا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونطالب بالأتي :

1 . احترام قرار مجلس النواب بخصوص الوفد المُشارك في حوار جنيف.

2 . تمثيل إحدى عضوات مجلس النواب من فزان في حوار جنيف.

3 . إسقاط مشاركة المدعو عبد الله عثمان، لأنه لا يُمثل فزان ولا يحضى بتأييد سكانها الذين طالبوا باستبعاده، نظرًا لتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، ويُراد استخدامه كمطية لهم لتحقيق أهدافهم.

أعضاء الدائرة السادسة ( سبها – الشاطئ ) :

2 . محمد معتوق أجديدة.

3 . أحمد الشارف أرحومة.

4 . علي السعيدي.

5 . خديجة الزروق.

6 . فاطمة بوسعدة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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