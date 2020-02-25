السراج يُحمّل التدخلات الخارجية وزر الأزمة الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الدول الأفريقية، بإيصال رسالة لجميع الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، بأن ترفع أيديها عن ليبيا، وقال “يكفي ما أريق من دماء، فلن تفلح محاولات إعادة الساعة إلى الوراء”.

وأضاف السراج، في كلمة خلال اجتماع على هامش الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع سفراء دول المجموعة الأفريقية بالمجلس، أن تنازلات حكومة الوفاق من أجل حل الأزمة قوبلت بـ”تعنت الطرف الآخر وإصراره على استكمال مشروعه للاستفراد بالحكم، والذي يجد تجاوبا ودعماً من أطراف وأجندات خارجية”، وفق تعبيره.

وجدد السراج إلقاء اللوم على التدخلات الخارجية، وحملها مسؤولية عرقلة المسار السياسي، والحرب الدائرة في البلاد، معربا عن أمله في أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مركزياً لحل الأزمة الليبية.

وخلال توصيفه للوضع في ليبيا، قال السراج إن حكومة الوفاق تدافع عن طرابلس من “عدوان من طرف انقلابي يحاول الاستيلاء على السلطة، ولم يتورع عن القتل والتدمير في سبيل تحقيق هدفه”، وفق وصفه.

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