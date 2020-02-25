المسماري يكشف أسماء الضباط المُعتقلين في طرابلس

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن مدينة طرابلس تشهد جرائم متعددة تصنف جرائم حرب، من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي مما يهدد الأمن بالمدينة.

وأضاف اللواء المسماري في إدراج بصفحته في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد حالات اعتقال طالت ضباط بالشرطة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، جاءت كالتالي:

1. العميد حافظ بوقنة

متقاعد من سكان بوسليم، يبلغ من العمر 59 سنة، تم اعتقاله بمنطقة السواني على يد قوة الردع الخاصة

2. العقيد حسين الشيباني

عقيد في سلاح المدفعية، يبلغ من العمر 50 سنة، من سكان السياحية، اعتقل بمزرعته في تاجوراء على يد قوة الردع الخاصة

3. العقيد الطيار علي السايح

يبلغ من العمر 53 عاما، من سكان منطقة جنزور، اعتقلته كتيبة النواصي في طريق المطار

4. العميد مصطفى المزوغي

متقاعد يبلغ من العمر 56 سنة، اعتقلته كتيبة النواصي في حي دمشق

5. العقيد خالد ازناقر

يبلغ من العمر 53 عاما، اعتقل في منزله بمنطقة غوط الشعال على يد كتيبة النواصي

6. الرائد محمود امحمد العمر

اعتقلته كتيبة النواصي في حي الأندلس

7. المقدم بلعيد الشهاوي

يعمل في وزارة الداخلية، اعتقلته كتيبة النواصي في كلية البنات طرابلس

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