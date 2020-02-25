رئيس الحكومة يتابع مع وزير الصحة استعدادات الوزارة لمواجهة كورونا

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم مع وزير الصحة سعد عقوب تداعيات مرض كورونا وسرعة انتشاره عالميا، مطالبا بالمزيد من الحيطة والحذر بكل المنافذ لضمان عدم تسلل الوباء إلى البلاد.

رئيس الحكومة اطلع خلال الاجتماع على آخر استعدادات وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا العالمي، فيما أكد وزير الصحة خلو ليبيا من أية إصابات حتى الآن، وأن أعمال الرصد تتم من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد.

كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة إعلاميا للتوعية بانفلونزا كورونا، إضافة إلى التركيز على دور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية من خلال المساجد.

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