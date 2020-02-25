السراج يطالب بمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المصدر

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية علاج أسبابها في دول المصدر بتنفيذ برامج تنموية، وخلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا إلى مغادرة بلدانهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضح السراج، خلال لقائه مع سفراء دول المجموعة الأفريقية على هامش مشاركته في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ليبيا دولة عبور تمر بظروف استثنائية، وتبذل ما في وسعها لمعالجة الجانب الإنساني لهذه الظاهرة.

السراج: مراقبة حظر السلاح يجب أن تطبق على جميع المنافذ

وأكد أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يسهم إلى حد كبير في حل المشكلة، مضيفا أن ليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العمالة الأفريقية وفقا للتشريعات الليبية، مثلما كان معمولا به في السابق.

وتطرق لتقديم ليبيا كل عام مشروع قرار تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، حيث سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة باسم المجموعة الأفريقية، قائلا «نعول على الأشقاء الأفارقة لاعتماده بتوافق الآراء».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا