وصول عقيلة صالح إلى أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات

وصل مساء الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والوفد الرسمي المرافق له، الذي يضم النواب صالح قلمة والمنتصر بالله الحاسي وانتصار شنيب، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم، كان في استقبال الوفد الليبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش وعدد من النواب بالمجلس.

ووفق البيان سيجري رئيس مجلس النواب مباحثات تشمل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

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