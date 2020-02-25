عقيلة صالح يصل أبوظبي في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، رفقة وفد برلماني ليبي مكون من النواب صالح قلمة ومنتصر الحاسي، وانتصار شنيب، إلى مطار أبوظبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في تصريح صحفي من أبوظبي، إن عقيلة صالح سيلتقي خلال زيارته مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، والذي كان في استقباله عدد من نواب المجلس بمقر المجلس الوطني الاتحادي، مشيرا إلى تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا ستكون محور المشاورات بين الجانبين.

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