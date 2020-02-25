“قتل من أجل المتعة” (صور)

“قتل من أجل المتعة”، بهذه الجملة وصفت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، إقدام صيادين على قتل العشرات من طيور “الفلامنغو” التي تتواجد بأعداد محدودة في ليبيا خلال هذه الفترة.

ووصفت الجمعية في إدراج بصفحتها في “فيسبوك”، ما يحدث بـ”الجرائم ضد الحياة البرية في ليبيا”، داعية إلى ضرورة محاربة هذه “الجرائم” ومنع انتشارها في المجتمع.

ونشرت الجمعية صورا مروّعة لعشرات الطيور التي تم قتلها برصاص الصيادين الذين أخذوا يلتقطون الصور إلى جانبها في حالة من التباهي غاب عنها الشعور بأهمية البيئة والمحافظة عليها.

وذكرت الجمعية أن طيور “الفلامنغو” دخلت الأجواء الليبية خلال رحلة هجرتها من بلد لآخر، وحطت لبعض الوقت للراحة وبحثاً عن الطعام، لكنها وجدت متربصين ببنادقهم كتبوا نهاية مأساوية لحياتها.

وأشارت الجمعية إلى أن قتل الطيور في ليبيا أصبح ظاهرة، وتنامت في ظل غياب تفعيل القوانين، مطالبة بفرض العقوبات على كل من يقتل هذه الطيور ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالبيئة ومخالفة القوانين المحلية والدولية.

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