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مجلس الدولة يطالب سلامة بتأجيل انعقاد جلسات المسار السياسي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب المجلس الأعلى للدولة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بتأجيل انعقاد المسار السياسي المقرر له غدًا الأربعاء في جنيف، إلى ما بعد الجولة الثالثة من المحادثات العسكرية «5+5»، أملًا في الوصول من خلالها إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري.

وشدد المجلس في خطاب رسمي وجهه إلى غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، على الالتزام بأن يتم اختيار «المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردًا بحيث تضمن تمثيل كافة المكونات الاجتماعية الليبية» حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أعلنته البعثة عن دعوتها للحوار السياسي.

وكان مجلس الدولة قرر بالإجماع السبت الماضي، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى يتحقق ثلاثة عوامل، وهي «تحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • غسان قطر يلعب دور قذر لصالح الخوان هو قبض كام ليمثل الدور المطلوب وياتى بممثلين لا يعبرون الا عن الخوان رغم انهم اقلية من حثالة المجتمع باعتراف السويحلى رئيس المجلس الاعمى للدولة سابقا والداعم للارهاب والنتيجة فشل مخرجات سلامة زياط على الفاضى سيؤدى الى استئناف القتال حتما وضاع على الخوان اخر فرصة منحها لهم الجيش الوطنى ولم يعد لديهم سوى الانتحار

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  • مخرجات برلين طلعت السيناريو الذى كان معدا لمؤتمر غدامس الجامع لجماعة الخوان المفلسين لاقصاء الجيش الوطنى وشرعنة المليشيات واقصاء مجلس النواب والمخرج الغبى سلامة لم يغير السناريو رغم اختلاف الظروف وسيطرة الجيش وهزيمة المليشيات المهم ان غسان قجر ينفذ المطلوب ويقبض المعلوم

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