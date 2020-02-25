مشائخ ترهونة للرئيس التونسي: القبائل الليبية قالت كلمتها في ملتقى ترهونة

أكد مجلس مشايخ ترهونة على ان القبائل الليبية قد قالت كلمتها في ملتقى القبائل بترهونة وفصلت أمرها وحددت معالم دولتها، وفتحت الباب واسعا للمصالحة الوطنية وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها.

جاء ذلك ردا على الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس وذلك خلال لقائه بأمير قطر الذي يزور تونس.

مجلس مشايخ ترهونة أعرب في بيان له اليوم عن احترامه للمساعي التي يبذلها الرئيس التونسي تجاه الملف الليبي، وتقديره للصوت القومي العربي في تونس الشقيقة الا انه أكد رفضه وبشدة لمثل هذه المقترحات خصوصا عندما تكون برعاية قطرية واضحة ، وهي التي فعلت في الليبيين ما فعلت، وأنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في ليبيا بحسب البيان.

هذا ودعا مجلس مشايخ ترهونة كافة القبائل الليبية بالوقوف صفا واحدا والالتزام بما جاء في مقررات ملتقى القبائل بترهونة.

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