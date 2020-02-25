اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات