الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس (فيديو)

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.