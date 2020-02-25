الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس (فيديو)

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |
25 February, 2020
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس.
وبينت شعبة الإعلام الحربي، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.
قوات الجيش الليبي تتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس #بوابة_إفريقيا_الإخبارية #ليبيا pic.twitter.com/ljSuiLz5o0
— بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) February 25, 2020
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