باشاغا: الميليشيات موجودة في كل مكان بليبيا

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن «الميليشيات موجودة في كل مكان بليبيا» من الشرق والغرب والجنوب، لكنه شدد على وجود فرق بين بعض الميليشيات «تتعاون مع الدولة»، وأخرى تمثل عصابات مسلحة تستغل حملها للسلاح للسيطرة والهيمنة والانتقام وتكوين ميليشيات أيديولجية مثل «ميليشيا أولياء الدم».

وتابع باشاغا، في لقاء تلفزيوني مع تلفزيون فرانس 24، أن الميليشيات تمثل حالة ظهرت في ليبيا مع اندلاع الثورة ضد معمر القذافي، واستمرت بعد سقوطه، مشددا على أنه كان من المفترض أن تنخرط هذه الميليشيات في قوام الدولة الجديد لكنه لم يحدث حتى الآن.

وشدد على أن المجتمع الدولي تخلى عن الليبيين، بعد سقوط القذافي، ورفض مساعدتهم في إعادة بناء المؤسسات سواء العسكرية أو المدنية.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق تعمل على دمج القوات المساندة من الميليشيات في مؤسسات الدولة، وإنهاء وجود «العصابات المسلحة».

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