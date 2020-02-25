كورونا يصل إلى الجزائر

أخبار ليبيا24

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بشكل رسمي بفيروس كورونا الجديد في الجزائر.

وقال الوزير، عبر التلفزيون العمومي الجزائري، إن الأمر يتعلق الأمر بمواطن إيطالي دخل إلى الجزائر بتاريخ 17 فبراير الجاري.

وأضاف، أنه تم اكتشاف إصابة المواطن الإيطالي بفيروس كورونا الجديد، بفضل نظام اليقظة الذي اعتمد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وأكد أن الإيطالي المصاب يخضع حاليا لإجراءات الحجز الصحي وفقا للمعمول به على مستوى العالم.

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