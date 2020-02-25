المشري يطالب سلامة بتأجيل المسار السياسي

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إلى تأجيل المسار السياسي المقرر إطلاقه الأربعاء في جنيف، إلى بعد الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري المعروف بـ”5+5″.

وشدد المشري، في خطاب موجه إلى سلامة، الثلاثاء، “على الالتزام بأن يتم اختيار المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردا بحيث تضمن تمثيل كافة المكونات الاجتماعية الليبية”.

وقرر المجلس الأعلى للدولة، بالإجماع، السبت، تعليق المشاركة في محادثات جنيف للحوار السياسي لحين توفر عدد من الشروط أهمها، تحقيق تقدم في المسار العسكري، والاعتداد برأي الفريق المكلف من المجلس الرئاسي، والالتزام بالاتفاق السياسي كقاعدة ومرجعية أساسية لأي اتفاق.

وفي تعقيد آخر للمشهد، أعلن مجلس النواب تعليق مشاركته في اجتماعات جنيف لحين رد البعثة الأممية حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين وإطلاع المجلس على بنود جدول أعمال مفاوضات جنيف.

ورغم تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة مشاركتهما، أكدت البعثة الأممية أنها ستعقد اجتماعات المسار السياسي بموعدها المقرر يوم الأربعاء.

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