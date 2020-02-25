“سرقة جديدة” تقطع الكهرباء في العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة الخط الخراساني من محطة 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية بمسافة 1000 متر.

وقالت الشركة في إدراج عاجل نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إن الحادثة أسفرت عن فقد التغذية عن 70 محولا وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن بعض منازل المواطنين والمزارع.

وتتعرض مكونات الشبكة للكهرباء منذ أشهر إلى تعديات وسرقات طالت أسلاك الكهرباء في عدد من المناطق الأمر الذي دفع الشركة العامة للكهرباء لمطالبة الجهات الأمنية والمسؤولين بالتحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

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