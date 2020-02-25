26 فبراير 2019 : مجلس النواب يرد الاعتبار للملك إدريس السنوسي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

في مثل هذا اليوم 26 فبراير من العام 2019 قرر البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، في بيان ، إن “البرلمان استعرض المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك للراحل إدريس السنوسي وأسرته، وبعد المداولة والمناقشة أقرت هذه المذكرة بغالبية الحاضرين”.

وأوضح بليحق أن رد اعتبار الملك الراحل إدريس السنوسي وعائلته يتضمن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

ويقيم ما تبقى من أحفاد الملك إدريس السنوسي في المهجر.

ويعد الأمير محمد الرضا السنوسي (57 عاما) المقيم في المملكة المتحدة، وهو ابن ولي عهد ليبيا حسن الرضا السنوسي، أبرز الشخصيات الملكية التي تطالب بعودة نظام الملكية الدستورية في ليبيا.

وتربع الملك إدريس السنوسي على عرش ليبيا في الفترة بين (1946 – 1969) ، حتى إسقاط حكمه من قبل العقيد الراحل معمر القذافي في الفاتح من سبتمبر عام 1969.

وأصدر نظام القذافي عام 1977 حكماً بالإعدام بحق السنوسي، الذي قضى حياته في مصر حتى وفاته عام 1983 ليتم دفنه بناء على وصيته في المدينة المنورة بالسعودية