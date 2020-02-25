“مليتة” تتخذ إجراءً صارما تخوفا من كورونا

أوقفت شركة مليتة لتصنيع النفط والغاز، جلب العمالة الفنية النفطية الأجنبية بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن مجلس الإدارة يهدف لتعزيز سلامة العاملين بالتزامن مع سير الأعمال.

ونفى مجلس الإدارة في بيان أصدره مساء الثلاثاء، عودة الرحلات مع بعض الدول إلى حقلي “البوري وبحر السلام ” التي تشغلهما وتشرف عليهما “مليتة” بالشراكة المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية.

وجاء نفي الشركة بعد تداول أنباء عن عودة الرحلات مع مالطا بغرض جلب عاملين لبعض المواقع.

وأكدت شركة مليتة أنها على أهبة الاستعداد لتغطية العجز عن طريق الاستعانة بالمهارات الفنية المحلية.

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