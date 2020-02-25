القبض على أشقاء يقومون بالتنقيب على الآثار داخل منزل قديم في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقى عناصر البحث الجنائي بنغازي القبض على ستة أشخاص يقومون بالتنقيب واستخراج قطع أثرية في مغارات تحت الأرض بمنزل في إحدى المناطق القديمة القريبة من البحر من خلال عمل أنفاق تصل طولها إلى 10 أمتار.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لدى قسم البحث الجنائي تفيد بوجود ثلاثة أشخاص أشقاء لديهم منزل متضرر من جراء الحرب في إحدى المناطق القديمة القريبة من البحر يقومون باستخراج قطع أثرية.

وأضاف، عقب التحري وحسب المعلومات الأولية تبين بأنهم يقومون بجلب عمال مصريو الجنسية لغرض استخراج آثار الحفر (رديم) بكميات كبيرة من المنزل والقيام بعمل حفر تحت إحدى غرف المنزل (مغارة) ويقومون باستخراج القطع الأثرية منها.

وعقب تأكيد صحة كامل المعلومات من مكان المنزل وأسماء الأشخاص القائمين على الحفر تم انتقال أعضاء التحريات إلى المكان، حيث تبين فور وصول أعضاء البحث الجنائي أن المنزل متضرر جراء الحرب بالمنطقة القديمة، كما تمت مشاهدة أكوام كبيرة من التراب (الرديم) وفي إحدى الغرف حفرة كبيرة تحت الأرض بعمق نحو 5أمتار.

ولدى نزول أعضاء البحث الجنائي إلى الغرفة لوحظ وجود نفق بطول يمتد إلى نحو 10 أمتار تحت الأرض وبه عدة مسارات أخرى.

ولاحظ أعضاء البحث الجنائي وجود قطع كسر فخار موجودة تحت الأرض، كما لوحظ وجود حفرة أخرى كبيرة في غرفة أخرة بها ممر يفتح على الأخرى.

وأفاد، أنه وبعد التأكد من عنوان الأشقاء الثلاثة القائمين بهذه العملية غير المشروعة، تم انتقال أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية إلى محل سُكناهم.

وأضاف، أنه وبالاستدلال معهم تبين وجود مجموعة من القطع الأثرية، من ضمنها وجه لتمثال، في سيارتهم الخاصة، إضافة إلى معدات حفر داخلها.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بعمليات الحفر منذ 5 أشهر، كما اعترفوا بما نسب إليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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