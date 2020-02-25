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تحرك من ديوان المحاسبة ضد “عشوائية التدريب”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة بضرورة اعتماد الخطة التدريبية السنوية بشقيها “الداخلي والخارجي”.

وشدد شكشك في كتاب أصدره الثلاثاء، على عدم التعاقد أو إبرام أي اتفاق تدريب مع أي جهة محلية أو خارجية إلا بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، كما طالب الديوان بعدم إنشاء أي مراكز تدريب عامة.

ودعا ديوان المحاسبة كافة الإدارات المعنية بالتدريب في المؤسسات العامة إلى تطبيق معايير الحوكمة والشفافية المتعلقة بعمليات الإيفاد للخارج أو ترشيح التدريب بالداخل، مؤكدا في الوقت ذاته على أن بعض الموفدين للتدريب يتم اختيارهم بطريقة عشوائية وغير مدروسة.

وشدد شكشك على تطبيق ما ورد في الكتاب وفقا للقانون والالتزام بالخطط التدريبية الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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