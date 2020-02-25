عقيلة صالح يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية لبحث الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الموافق له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية لبحث الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان في استقبال عقيلة صالح، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات صقر غباش، وعدد من النواب بالمجلس الوطني الاتحادي، بحسب ما نشر مجلس النواب الليبي على موقعه الإلكتروني.

وذكر المجلس، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيجري مباحثات تشمل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وتكون الوفد مجلس النواب الليبي المرافق لعقيلة صالح أعضاء المجلس صالح قلمة والمنتصر بالله الحاسي وإنتصار شنيب.

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