26 فبراير 2013: وفاة الكاتب والناقد والإعلامي كامل عراب

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

في مثل هذا اليوم 26 فبراير من العام 2013 توفي أحد أعلام الحركة الثقافية في ليبيا، الكاتب والناقد كامل عراب إثر مرض لم يمهله طويلا.

وكامل عراب، من مواليد الرجبان سنة 1935م، نشأ في طرابلس، وعاش يتيما، الأمر الذي لم يمكنه من مواصلة دراسته، فاتجه إلى الاطلاع والقراءة الحرة، التي استطاع من خلالها تنمية ميوله الأدبية، وعمل مذيعا في فترة الستينات، واكتسب شهرة عربية وخاصة في مصر وتونس، لما يتمتع به من فصاحة لغوية وحسن إلقاء، اتجه أيضا إلى الكتابة السياسية والاجتماعية، والنقد الأدبي، وعمل رئيسا لتحرير مجلة الفصول الأربعة، كما نشرت له عديد من الكتب من بينها كتاب معارك الغد، وكتاب أوقات للتأمل

دخل ساحة العمل الأدبي عام 1958، وأصبح معروفاً منذ ذلك الوقت حيث فجَّر في نفس التاريخ، قضية الأدب للحياة وللإنسان وليس للأوهام الرومانسية، حيث كتب مقالاً بعنوان (الذين يصنعون السراب) آثار معركة أدبية كبرى جمع حصيلتها فيما بعد في كتاب بعنوان (معارك الأمس).

يعتبره أحد النقاد العراقيين من مؤسسي الأدب الواقعي في ليبيا.

نشر عشرات المقالات في مختلف الصحف المحلية والعربية.

كانت له زاوية يومية في صحيفة – العرب- تهتم إلى جانب السياسة بالأدب والنقد وكان من أبرز الداعيين إلى تأسيس الأدب الواقعي في ليبيا منذ ذلك الوقت.

إذاعي منذ عام 1957، عام تأسيس الإذاعة الليبية، فعمل قارئ أخبار ومعلقاً سياسياً، ومقدم برامج ثقافية.

فاز في مسابقة القصة القصيرة التي نظمها نادي الشباب الليبي في أواخر الخمسينيات، ويكتب الشعر إلى جانب النقد.

أسس في أوائل الستينات بالاشتراك مع الأديب الراحل الأستاذ عبدالله القويري، صفحة الأدب المغاربي الإفريقي بجريدة الصباح التونسية، ونشرت لأهم الشخصيات الأدبية والأفريقية. استمرت لبعض الوقت ونشر فيها بعض قصصه القصيرة.

كتب عشرات المقالات في الادب والنقد في مختلف الصحف المحلية والعربية.

أهتم بالنقد بشكل خاص.

تتسم مقالاته بالجرأة والقدرة على التحليل.

شارك بارز في الحركة السياسية التي كانت تطالب بالإصلاح وإلغاء المعاهدات والقواعد الأجنبية.

وكان ملاحقاً بأشكال شتى ومُنع من السفر أكثر من مرة.

حمل وسام الفاتح من الدرجة الأولى باعتباره من الرواد في مجال الأدب كما حمل نوط الواجب، الذي تحصل عليه بعد الغارة حيث اختار أن يكون موقعه في إذاعة صوت الوطن العربي منذ اللحظة الأولى لوقوعها.

كان عناصرا فاعلا ومتحركا في الوسط الأدبي والثقافي بشكل عام ومشاركا في الملتقيات الأدبية في الداخل والخارج.