اخبار ليبيا الان

وصول وفد مجلس النواب بجنيف إلى مطار بنينا (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

وصل، مساء الثلاثاء، إلى مطار بنينا الدولي، أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار بدر النحيب وسلطنة المسماري وعبدالمطلب ثابت وحمد البنداق وحسن الزرقا، قادمين من جنيف، وفقاً للناطق الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق.

جاء ذلك استجابة من النواب لإعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار احميد حومه، تعليق مشاركة مجلس النواب في حوار جنيف ومطالبة النواب بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع اعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب وتقديم جدول أعمال واجندة اجتماعات جنيف.

عودة وفد مجلس النواب من جنيف إلى بنغازي

عودة وفد مجلس النواب من جنيف إلى بنغازي#بوابة_إفريقيا_الإخبارية #ليبيا

Posted by ‎Afrigate News بوابة افريقيا الاخبارية‎ on Tuesday, February 25, 2020

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك