وصول وفد مجلس النواب بجنيف إلى مطار بنينا (فيديو)

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2020

وصل، مساء الثلاثاء، إلى مطار بنينا الدولي، أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار بدر النحيب وسلطنة المسماري وعبدالمطلب ثابت وحمد البنداق وحسن الزرقا، قادمين من جنيف، وفقاً للناطق الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق.

جاء ذلك استجابة من النواب لإعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار احميد حومه، تعليق مشاركة مجلس النواب في حوار جنيف ومطالبة النواب بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع اعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب وتقديم جدول أعمال واجندة اجتماعات جنيف.