طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام.. وتحذير هام للخميس والجمعة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا لثلاثة ايام حتى يوم الجمعة أن تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال ليوم الاربعاء على اغلب مناطق ليبيا وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الخميس على اغلب مناطق الشمال.

وتشهد أغلب مناطق ليبيا إعتدال نسبي فى درجات حرارة مع أجواء مغيمة يوم الاربعاء على الشمال الغربى وتكون الحرارة منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية مع احتمال ظهور الضباب على بعض مناطق الشمال الشرقي.

تحذير هام

وبحسب التقارير فإنه وإعتبارا من الخميس والجمعة تصل كتلة هوائية باردة ستعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الليبي من الغرب وحتى الشرق ومن المتوقع أن تعود للإرتفاع بداية الأسبوع القادم وذالك نتيجة اندفاع هواء ساخن عليه نحذر من تقلب الأجواء بين الإنخفاض و ارتفاع.

ـ درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاربعاء:

المناطق الغربية مابين 19° – 25° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 20° – 26° درجة

المناطق الشرقية مابين 18° – 24° درجة.

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