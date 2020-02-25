المسماري يوضح الوضع جنوب طرابلس.. ويعلن اسقاط طائرة تركية مسيرة

اكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، أن الجماعات المسلحة التابعة للوفاق وبقيادة اتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالاسلحة الثقيلة.

وأضاف المسماري في بيان مقتضب صادر عنه ونشر في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن قوات الوفاق تستهدف من عدة مواقع داخل العاصمة بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير و عين زارة .

وأعلن المسماري في بيان منفصل، تأكيد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي اسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس مساء الثلاثاء بعد اقلاعها من القاعدة التركية “معيتيقة”، مشيراً إلى أن الغرفة تعتبر هذه الاعمال من الاعمال العدائية الارهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

ويؤكد آمر الغرفة، بحسب بيان المسماري، جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع اي تهديد أمني يعرض امن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر.

وأكد سكان في العاصمة طرابلس الثلاثاء، سماع أصوات انفجارات؛ ناجمة عن سقوط قذائف صاروخية، في عدد من أحياء العاصمة طرابلس.

فيما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي في تصريحات إعلامية مقتل مواطن يدعى محمد مصطفى العجيلي ويبلغ من العمر 33 عامًا يسكن في منطقة “الهضبة طول”، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى الطبي دار الرحمة.

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