مركز مكافحة الأمراض ينظم يوما علميا حول فيروس كورونا

نظّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، يوما علميا حول فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجمعية الليبية للصيادلة، والنقابة العامة للصيادلة، وكلية الصيدلة بجامعة طرابلس، ضمن خطة عمل المركز للاستجابة لفيروس كورونا.

حضر فعاليات اليوم مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني ، وممثلين عن إدارة المتابعة برئاسة الوزراء بحكومة الوفاق وعن اتحاد المهن الطبية

واستعرض مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار خطة الطوارئ التابعة للمركز للاستجابة لفيروس كورونا، كما بيّن عضو لجنة الرصد والتقصي بالمركز مالك عثمان، الإجراءات التي قامت بها شبكة الرصد والتقصي للاستجابة لفيروس كورونا، بحسب المكتب الإعلامي بالمركز.