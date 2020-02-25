عناصر “قوة حماية طرابلس” توجه رسائل شديدة اللهجة لـ”باشاغا” من محاور القتال – فيديو

وجه عناصر ”قوة حماية طرابلس” رسائل شديدة اللهجة لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا من محاور القتال تنديدًا بتصريحاته بعد طردهم له خلال زيارته الاثنين من محور عين زارة.

وفي مقطع مرئي وجهت هذه القوة اتهامات صريحة بـ “الفتنة”، وضمنيًا بالتسبب في خسارتهم لمحور صلاح الدين، وفقًا لإصدار مرئي نشره قبل قليل المكتب الإعلامي للقوة.

فيديو | عناصر " قوة حماية #طرابلس " توجه رسائل شديدة اللهجة لباشاآغا من محاور القتال تنديدًا بتصريحاته بعد طردهم له اليوم من محور عين زارة متهمينه صراحة بـ " الفتنة " وضمنيًا بالتسبب في خسارتهم لمحور صلاح الدين وفقًا لإصدار مرئي نشره قبل قليل المكتب الإعلامي للقوة . #ليبيا لمتابعة #المرصد عبر تويتر :‏https://twitter.com/ObservatoryLYانستغرام :‏shorturl.at/gCOU1 Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Tuesday, February 25, 2020

وزار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، حيث التقى مجموعة من قادة المحاور من العسكريين والقوات المساندة.

وأكد باشاغا وفقاً لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة ونشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الزيارة التي جرت أمس الإثنين، “جهود الوزارة لضبط الأمن هي استكمال لجهود عملية بركان الغضب، منوها بـ”حرصه على عدم وجود أي تجاوزات أو اعتداء على مؤسسات الدولة أو على المواطنين وأرزاقهم”.

وفي مؤتمر صحفي مثير للجدل أقامه باشاغا مندداً بتصرفات مجموعات مسلحة تجاه أجهزة وقادة أمنيين تابعين للوزارة، منوها بأن وزارة الداخلية تفرق “بين الميليشيات التي تعتدي على القانون باسم مؤسسات الدولة، والقوى المساندة من الكتائب التي تصد العدوان وتدافع عن الوطن”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي