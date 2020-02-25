“النواصي” تمنع “باشاغا” من زيارة محورها القتالي

أكدت القوة الثامنة المعروفة بـ “النواصي” ، إحدى التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق أنها منعت وزير الداخلية بحكومة الوفاق من زيارة محاورها في الجبهة التي تتخذها في مواجهتها للجيش الوطني الذي يخوض معركته لنزع سلاح التشكيلات المسلحة والمتقدم نحو قلب العاصمة.

وقالت “النواصي” – في منشور لها على صفحتها الرسمية- إنه : (بخصوص موضوع منع “فتحي باشاغا” من زيارة “محور عين زارة” فهو صحيح بالكامل، والجميع لم يكن يتمنى حدوث ذلك).

وجاء في المنشور أن آمر المحور نصح “مكتب باشاغا” بإلغاء الزيارة نظراً لحالة الاحتقان التي تسود قوات “النواصي وثوار طرابلس وباب تاجوراء” بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال أنها غير مقصودة، ولكن وزير الداخلية أصر على الاستمرار مما إضطر قوات المحور إلى إغلاق طريق “عين زارة الرئيسي” ومنع موكب الوزير من المرور.

ووصفت النواصي تصريحات “باشاغا” بـ ( التصرف غير المسؤول من وزير الداخلية كاد أن يؤدي إلى شق صفوف “قوات بركان الغضب” وخلق فتنة نحن في غنى عنها وفي هذا التوقيت بالذات)!.

وجاء منع النواصي بعد أن تمكن وزير الداخلية بحكومة الوفاق من زيارة محاور أخرى لتشكيلات تتبع أغلبها مدينة مصراتة ولقى خلالها ترحيباً واجتمع مع قياداتها.

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