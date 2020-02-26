بعد رفضه صرف المرتبات.. مختار الجديد يسخر من “الصديق الكبير” ويفضح (كذبته)

سخر استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور مختار الجديد، من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على خلفية عدم اعتماد المرتبات وتأجيلها إلى أن يتم فتح الحقول والموانئ النفطية.

وأنتقد مختار الجديد في منشور لها على صفحته بموقع فيسبوك، سياسة “الصديق الكبير” والذي يتعامل بمبدأ “أطلق نطلق”.

وأضاف الكبير أن “عبدالله الثني وعلي الحبري” لا يهتمون بتصرفات الصديق الكبير وأنهم يملكون مصرف “التجارة والتنمية” في اشارة إلى الاستدانة من المصرف لتسديد رواتب المنطقة الشرقية.

وأكد الجديد أن الشيابين اللي مسكرين النفط مرتباتهم من الحبري مش منك ( في أشارة إلى شيوخ القبائل الذين أعلنوا اغلاق الموانئ والحقول النفطية).

وفضح الجديد كذب “الصديق الكبير” بشأن ما يذكره المصرف في التقرير الشهري من أن الانفاق يغطى كامل التراب الليبي.

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