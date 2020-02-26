طرابلس.. رصف شوارع محلة بلوزة بمنطقة أبوسليم

شهدت بلدية أبوسليم بمدينة طرابلس انطلاق أعمال مشروع رصف وتعبيد وتبليط للشوارع والأزقة في تقسيم بلّوزة بجوار الوادي بمحلة بلّوزة، ضمن خطوات البلدية في استئناف أعمال البنية التحتية للمنطقة التي تعد من أكثر مناطق طرابلس اكتظاظاً بالسكان .

وأُعلِنَ عن انطلاق المشروع الخدمي بحضور أهالي بلوزة وعميد وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق طرابلس ومدير الإسكان والمرافق أبوسليم ومدير مكتب المشروعات بالبلدية والمسؤولين من الشركة المنفذه .. حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي أبوسليم.

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