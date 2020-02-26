وصول أعضاء لجنة الحوار السياسي بمجلس النواب إلى بنغازي بعد تعليق المشاركة في جنيف

أخبار ليبيا24

وصل أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار بالمسار السياسي إلى بنغازي بعد انسحاب من حوار المسار السياسي والذي كان من المتوقع انطلاقه اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، وصول أعضاء لجنة الحوار السياسي، هم بدر النحيب والدكتورة سلطنة المسماري وعبدالمطلب ثابت وحمد البنداق والدكتور حسن الزرقا، رفقة عدد من الشخصيات إلى مطار بنينا عقب إعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، رئيس لجنة الحوار تعليق مشاركة مجلس النواب في حوار جنيف ومطالبة من سافر من أعضاء اللجنة إلى جنيف بالعودة.

ويطالب مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالرد بشكل رسمي حول تساؤلات المجلس وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب وتقديم جدول أعمال وأجندة اجتماعات جنيف.

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