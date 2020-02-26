انطلاق أعمال رصف وتعبيد محلة بلوزة ببلدية أبو سليم

شرعت بلدية أبوسليم، الثلاثاء، في أعمال مشروع رصف وتعبيد الشوارع والازقة بمحلة بلوزة الكائنة بجوار الوادي .

وأُعلن عن انطلاق هذا المشروع الخدمي فعلياً بحضور عميد وأعضاء من المجلس البلدي أبو سليم، و أهالي تقسيم بلوزة، وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق طرابلس ومدير الاسكان والمرافق ابوسليم ومدير مكتب المشروعات بالبلدية والمسؤولين من الشركة المنفذه .

وذكر المكتب الاعلامي بالبلدية أن هذه الاعمال الخدمية سيعقبها تنفيذ باقي المشاريع التي ستبصر النور قريباً بداخل نطاق البلدية.