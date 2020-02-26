اخبار ليبيا الان

انطلاق أعمال رصف وتعبيد محلة بلوزة ببلدية أبو سليم

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شرعت بلدية أبوسليم، الثلاثاء، في أعمال مشروع رصف وتعبيد الشوارع والازقة بمحلة بلوزة الكائنة بجوار الوادي .

وأُعلن عن انطلاق هذا المشروع الخدمي فعلياً بحضور عميد وأعضاء من المجلس البلدي أبو سليم، و أهالي تقسيم بلوزة، وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق طرابلس ومدير الاسكان والمرافق ابوسليم ومدير مكتب المشروعات بالبلدية والمسؤولين من الشركة المنفذه .

وذكر المكتب الاعلامي بالبلدية  أن هذه الاعمال الخدمية سيعقبها تنفيذ باقي المشاريع التي ستبصر النور قريباً بداخل نطاق البلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك