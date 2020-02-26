المسماري: أتراك يقودون عصابات تستهدف المدنيين في قصر بن غشير وعين زارة بالأسلحة الثقيلة

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 February, 2020

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أن من أسماهم بـ “العصابات الإرهابية” بقيادة أتراك، يروعون المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس بالاسلحة الثقيلة.

وبين المسماري، في منشور عبر الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة، على موقع التواصل فيس بوك، منتصف ليل الثلاثاء، أن القصف يأتي من عدة مواقع داخل طرابلس، حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة، بحسب المنشور.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية المبروك الغزوي اسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة معيتيقة، معتبرا ذلك أعمال عدائية إرهابية وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة .

وبينت شعبة الإعلام الحربي، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز بيرقدار في أحد المحاور جنوب طرابلس .