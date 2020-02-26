وزير الداخلية يتابع خطة العمل الأمني في المرج

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار سير العمل الأمني في مديرية أمن مدينة المرج والأقسام التابعة لها، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مع مدير الأمن بالمرج العقيد وهبي الرخ.

وناقش الوزير في الاجتماع مع مدير المديرية، سير العمل بكافة مراكز الشرطة والوحدات والأقسام التابعة للمديرية ، كما تشاور المسؤولان في خطة تأمين المدينة والمناطق المجاروة لها وأبرز المشاكل التي تواجهها ودراسة آليات حلها.

وشهدت مديرية أمن المرج الأسبوع الماضي مراسم الجمع الشهري، لعناصر ومنتسبي وحدات وأقسام المديرية، قام بعده مدير الأمن ب زيارة تفقدية لمرافق مركز الشرطة واجتمع مع رؤساء الوحدات للاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه عملهم.

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