معرض “فنتاستك” في كلية التقنية الهندسية بهون

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نظم مكتب النشاط بكلية التقنية الهندسية في مدينة هون المعرض الفني التشكيلي في نسخته الثانية، التي احتضنتها صالة المعارض بالمعهد، ضمن النشاطات الثقافية التي تقيمها الكلية خلال الموسم الدراسي الحالي.

ضم المعرض الذي اختار له منظموه تسمية “فنتاستك”، رسومات تشكيلية وصور فوتوغرافية بمشاركة هواة الرسم والتصوير من الطالبات والطلبة، من داخل الكلية وخارجها من كليات أخرى.

وأقيمت على هامش المعرض نشاطات ومشاركات فنية أخرى، منها أصبوحة ثقافية تخللتها محاضرة عن دور القراءة وأهميتها في ثقافة وتثقيف الطالب وكيفية الاستفادة من إدارة الوقت للتمكن من قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب وفي مختلف المجالات طوال العام .

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