فيديو | من إدلب إلى طرابلس .. سوء الحظ يطارد طائرات تركيا المسيرة

ليبيا – خسر النظام التركي خلال أقل من 24 ساعة 2 من طائراته المسيرة مابين طرابلس و إدلب السورية في ضربة جديدة أقل ما يقال عنها انها موجعة قد تمتد تبعاتها المتكررة لتصيب الصفقات المستقبلية التي ترغب تركيا في عقدها مع زبائن محتملين .

وأعلن الجيش السوري مساء الثلاثاء إسقاط طائرة تركية مسيرة في ريف إدلب الجنوبي خلال تقدمه وسيطرته على قرى ومناطق جديدة وارساله قرابة 50 قذيفة على نقطة للاحتلال التركي بالمنطقة ما أدى لاعطاب عدد من الآليات .

وبينت الصور الواردة من إدلب لحطام الطائرة بأنها من طراز ” العنقاء ” المطورة في أنقرة بالتعاون مع حليفتها إسرائيل والتي تعتبر أحدث طائرة تركية مسيرة على الإطلاق ولم يبدو أن تركيا قد استخدمتها سابقًا في ليبيا وربما حتى في سوريا .

ولم تمضي ساعتين حتى أعلنت مجموعة العمليات بالمنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة اسقاط طائرة تركية مسيرة من طراز بيرقدار ” TB2 “ في محور النقلية – الأحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس ليكون الثلاثاء هو الأسوأ على الإطلاق للنظام التركي منذ مقتل جنوده في ليبيا وسوريا وتلحق به اليوم هذه الخسارة بقيمة عشرات الملايين .

عاجل | اللقطات الأولية لحطام الطائرة التركية المسيرة " طراز بيرقدار – تي بي 2 " المُسقطة بنيران دفاعات القوات المسلحة جنوب العاصمة #طرابلس قرب محور النقلية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/GXWtLA3t49 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2020

وقال اللواء مبروك الغزوي آمر المجموعة : ” هذه الطائرة تحركت من قاعدة معيتيقة التركية المحتلة ونعتبر هذه الاعمال من الاعمال العدائيةالارهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة ” .

وأكد الغزوي جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع اي تهديد أمني يعرض امن وسلامة العاصمة وقوات الجيش للخطر مشيدًا بكفاءة كافة العاملين من جنود وضباط

وبسقوط هذه الطائرة في جنوب طرابلس يرتفع إجمالي عدد الطائرات التركية المسيرة القتالية المسقطة منذ أبريل الماضي او التي جرى استهدافها جوًا في قاعدتي معيتيقة ومصراتة الى أكثر من 17 طائرة تضاف لها طائرات استطلاع اصغر حجمًا متعددة الاستخدامات .

المرصد – متابعات

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