يوم علمي للصيادلة حول مرض فيروس كوفيد -19 “الكورونا”

يتابع المركز الوطني لمكافحة الأمراض خطته لمواجهة فيروس كوفيد -19 الذي عرف حين بدء انتشاره من الصين بتسمية “كورونا” .. وفي هذا الصدد نظم المركز الوطني- أمس الثلاثاء – بالتعاون مع الجمعية الليبية للصيادلة، والنقابة العامة للصيادلة، وكلية الصيدلة جامعة طرابلس،يوماً علميا حول المرض.

حضر اليوم العلمي مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني الدكتور صلاح التريكي، وعن إدارة المتابعة برئاسي الوفاق الدكتور عمر الغليط، والدكتور محمد الغنيمي، وعن اتحاد المهن الطبية الدكتورعبدالمنعم أبوزقية، والدكتور ابراهيم الشرف.

واستهل مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “بدرالدين النجار” كلمة افتتح بها اليوم العلمي بعرض خطة الطوارئ التابعة المركز للاستجابة لفيروس كوفيد-19 / كورونا.

كما بيّن عضو لجنة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور مالك عثمان –من جانبه- كافة الإجراءات والتدابير لشبكة الرصد والتقصي للاستجابة للفيروس.

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