عميد «بلدي زوارة» يبحث مع سفير إيطاليا الوضع الأمني حول مجمع مليتة ومواجهة «كورونا»

بحث وفد من المجلس الأعلى لمدينة زوارة برئاسة عميد البلدية فرحات أبوالشواشي، مع السفير الإيطالي في ليبيا غوزيبي بوتشوني، الأوضاع الأمنية في زوارة بصفة عامة، وحول مجمع مليتة للغاز الطبيعي بصفة خاصة.

وأشار الطرفان، في الاجتماع الذي جرى بمكتب السفير في طرابلس، إلى أن حدوث أي خلل أمني بالمنطقة قد يؤثر على سلامة المجمع، الذي يزود إيطاليا بالغاز، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأكد المجتمعون ضرورة أخذ الحكومة الإيطالية وشركة إيني للغاز الاحتياطات لعدم انتقال فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا، وذلك بالتعاون مع حكومة الوفاق ومنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إيطاليا سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، إضافة إلى إصابة نحو 300 شخص به، كما أن السلطات أغلقت عدة مدن هناك خوفا من انتشار المرض.

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