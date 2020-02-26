ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط ستة أشخاص ينقبون عن قطع أثرية في مغارات بإحدى المناطق القريبة من الشاطئ.

ووردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية عن استخراج ثلاثة أشقاء قطعا أثرية من منزلهم، وتبين أنهم جلبوا ثلاثة عمال لهذا الغرض، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وداهمت قوات الأمن المنزل، حيث وجدوا أكواما كبيرة من التراب أمامه، إضافة إلى حفرة يصل عمقها إلى خمسة أمتار في إحدى غرفه، وعند نزول القوة في الحفرة، لاحظوا وجود نفق يمتد بطول نحو عشرة أمتار، وبه عدة مسارت أخرى بها قطع كسر فخار، التي تم التحفظ عليها.

وانتقلت القوة إلى منزل آخر يقطنه الأشقاء الثلاثة، الذين اعترفوا باستخراجهم الآثار، كما عثر على قطع أثرية داخل سيارة مملوكة لهم، وقالوا إنهم اتفقوا مع العمال الثلاثة للقيام بأعمال الحفر مقابل 100 دينار يوميا، ولو عثروا على ذهب يقتسموه مناصفة.

واعترف المتهمون بأنهم ينفذون عمليات الحفر منذ خمسة أشهر، وأكدوا صحة ما نسب إليهم من اتهامات، واتخذت جميع الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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